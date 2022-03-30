Новости экономики за 30.03.2022

Новости Беларуси. Что представили отечественные производители на международной выставке продуктов питания в Ташкенте? Почему правительство решило не повышать базовую арендную величину и как в стране реализуется программа по импортозамещению на белорусских предприятиях? С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ИЗ СТРАНЫ ЗАПРЕТИЛИ ВЫВОЗИТЬ РИС, КРУПЫ, МУКУ И МАКАРОНЫ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Из Беларуси запретили вывозить рис, крупы, муку и макароны. Решение принято, чтобы избежать дефицита в магазинах страны, а также для соблюдения продовольственной безопасности Беларуси. Запрет будет действовать три месяца. Ограничение не распространяется на товары, которые ввозят в государства – члены ЕАЭС, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок.