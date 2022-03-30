Новости экономики за 30.03.2022
Новости Беларуси. Что представили отечественные производители на международной выставке продуктов питания в Ташкенте? Почему правительство решило не повышать базовую арендную величину и как в стране реализуется программа по импортозамещению на белорусских предприятиях?
С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ИЗ СТРАНЫ ЗАПРЕТИЛИ ВЫВОЗИТЬ РИС, КРУПЫ, МУКУ И МАКАРОНЫ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Из Беларуси запретили вывозить рис, крупы, муку и макароны. Решение принято, чтобы избежать дефицита в магазинах страны, а также для соблюдения продовольственной безопасности Беларуси. Запрет будет действовать три месяца. Ограничение не распространяется на товары, которые ввозят в государства – члены ЕАЭС, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок.
БЕЛОРУССКИЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА ВЫДАЛ ГАРАНТИЙ НА 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
В Беларуси продолжает работать гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства. За 2021 год выдано гарантий на миллион рублей. Предлагаемый бизнесу финансовый механизм основан на предоставлении поручительств по кредитам и банковскому лизингу. За прошлый год фонд выдал льготных кредитов для частного бизнеса на 5 миллионов рублей для реализации 39 проектов. План на этот год – расширить кредитование до 6 миллионов рублей и поддержать не менее 50 проектов.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО НЕ ПОВЫШАТЬ БАЗОВУЮ АРЕНДНУЮ ВЕЛИЧИНУ. ЕЕ СТАВКА СОХРАНИТСЯ В РАЗМЕРЕ 16,9 РУБ.
Защитить арендаторов от колебаний валютного рынка и сохранить прежние условия по величине арендной платы. Правительство решило оставить прежним размер базовой арендной величины и не корректировать его с учетом изменения индекса потребительских цен. При аренде имущества, находящегося в госсобственности или собственности хозсообществ, арендная плата рассчитывается и взимается в белорусских рублях, привязка к доллару или евро исключена.
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