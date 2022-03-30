Как противостоять санкциям? В Санкт-Петербурге проходит совместный бизнес-форум Беларуси и России

В контексте санкционного давления такой диалог между государствами приобретает особое значение, несмотря на то, что и Минск, и Москва принимают меры по смягчению негативного эффекта от ограничительных мер. На форуме компании двух стран могут ознакомиться с потенциалом друг друга, ассортиментом товаров, работ, услуг, установить новые и укрепить существующие прямые связи, заключить конкретные договоры и контракты. Отметим, что с начала 2022 года наш товарооборот с Санкт-Петербургом составил 122,5 миллиона долларов, по сравнению с январем 2021 года увеличился более чем на 15 %. Также незначительно, но вырос экспорт. Если смотреть в товарном разрезе, то увеличились поставки сыров и творога, сливочного масла, мороженой рыбы, картофеля, упаковочных материалов, мяса птицы и цельного молока.