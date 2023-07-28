Новости экономики за 28.07.2023
Новости Беларуси. В стране на четверть выросла регистрация новых компаний. Какие отрасли наиболее привлекательны для бизнеса? Какой сегмент коммерческой недвижимости остается стабильным в плане спроса и ставок аренды? И как продвигается производственная кооперация в странах ЕАЭС?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2024 ГОДУ В ЕАЭС ЗАРАБОТАЕТ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ПРОМКООПЕРАЦИИ
Импортозамещение и развитие технологий – одно из приоритетных направлений сотрудничества государств Евразийского экономического союза. Новый механизм по поддержке совместных производств в промышленности заработает в 2024 году. А пока идет разработка Положения о порядке отбора кооперационных проектов и оказания финансового содействия при их реализации. Документ определит критерии и требования к будущим сферам сотрудничества, заемщику, финансовым организациям, а также механизм субсидирования. Белорусский бизнес заинтересован в сотрудничестве в таких отраслях, как электротранспорт, микроэлектроника, сельхозмашиностроение. Уже сегодня формируется комплексный инвестиционный портфель для возможного участия бизнеса стран пятерки в различных сферах промышленности.
МАРТ: ЗА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СКИДКАХ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ ВЫДАНО ПОЧТИ 2 МИЛЛИОНА СКИДОЧНЫХ КАРТОЧЕК
Министерство антимонопольного регулирования и торговли и представители крупных торговых сетей уже несколько раз продлевали соглашение о скидках на ряд товаров для уязвимых категорий населения, подписанное в январе 2022 года. Скидка в 10 % дается пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным. К соглашению присоединились 14 крупных ритейлеров. За 1,5 года выдано около миллиона 700 тысяч скидочных карточек, сумма социальной скидки за этот период превысила 37 миллионов рублей.
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