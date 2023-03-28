Новости экономики за 28.03.2023

Временное лицензирование вывоза злаковых введено в Беларуси. Соответствующее решение принято советом министров и вступает в силу с 28 марта. Позволит ли данная мера защитить внутренний рынок страны от дефицита продовольственной продукции? Правительственная делегация Беларуси посетила Волгоград. В ходе встречи с губернатором региона премьер-министр нашей страны отметил, что Волгоградская область – важный инвестор в экономику Беларуси.

Временное лицензирование вывоза злаковых введено в Беларуси. Соответствующее решение принято Советом министров и вступает в силу с 28 марта. Данная мера направлена на защиту внутреннего рынка страны от дефицита продовольственной продукции. Теперь, чтобы вывезти за пределы республики рожь, овес, гречиху и прочие культуры, необходимо будет получить разовую лицензию в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Не коснутся новые правила товаров, вывозимых в страны ЕАЭС. Под действие постановления не попадает зерно, вывозимое в другие страны для оказания гуманитарной помощи, а также перемещаемое в рамках международного транзита.

Товары интернет-магазина «Белпочты» стали доступны покупателям из России. Белорусский почтовый оператор заключил с «Почтой России» соглашение о логистическом партнерстве. Более 6 000 наименований белорусских товаров доступны на интернет-платформе, в том числе домашний текстиль, техника, одежда, косметика и бытовая химия. Получить заказ можно в 38 тысячах отделений. Посылки из Беларуси не облагаются таможенными пошлинами вне зависимости от суммы заказа благодаря режиму свободной торговли между странами Евразийского экономического союза. По оценкам «Почты России», с запуском доставки из Беларуси объем отправлений на первом этапе увеличится до 20 %. Также разрабатываются новые совместные проекты для увеличения товарооборота.

БАНКИ БУДУТ ТРЕБОВАТЬ У КЛИЕНТОВ ПАСПОРТ ПРИ ПОПОЛНЕНИИ СЧЕТА НА СУММУ СВЫШЕ 1 850 РУБЛЕЙ