Прямой эфир

Новости экономики за 28.03.2023

28 марта 2023 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Временное лицензирование вывоза злаковых введено в Беларуси. Соответствующее решение принято советом министров и вступает в силу с 28 марта. Позволит ли данная мера защитить внутренний рынок страны от дефицита продовольственной продукции? Правительственная делегация Беларуси посетила Волгоград. В ходе встречи с губернатором региона премьер-министр нашей страны отметил, что Волгоградская область – важный инвестор в экономику Беларуси.

Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ ВВОДИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫВОЗА ЗЕРНОВЫХ

Новости экономики за 28.03.2023-1

Временное лицензирование вывоза злаковых введено в Беларуси. Соответствующее решение принято Советом министров и вступает в силу с 28 марта. Данная мера направлена на защиту внутреннего рынка страны от дефицита продовольственной продукции. Теперь, чтобы вывезти за пределы республики рожь, овес, гречиху и прочие культуры, необходимо будет получить разовую лицензию в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Не коснутся новые правила товаров, вывозимых в страны ЕАЭС. Под действие постановления не попадает зерно, вывозимое в другие страны для оказания гуманитарной помощи, а также перемещаемое в рамках международного транзита.

ТОВАРЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «БЕЛПОЧТЫ» СТАЛИ ДОСТУПНЫ ПОКУПАТЕЛЯМ ИЗ РОССИИ

Новости экономики за 28.03.2023-4

Товары интернет-магазина «Белпочты» стали доступны покупателям из России. Белорусский почтовый оператор заключил с «Почтой России» соглашение о логистическом партнерстве. Более 6 000 наименований белорусских товаров доступны на интернет-платформе, в том числе домашний текстиль, техника, одежда, косметика и бытовая химия. Получить заказ можно в 38 тысячах отделений. Посылки из Беларуси не облагаются таможенными пошлинами вне зависимости от суммы заказа благодаря режиму свободной торговли между странами Евразийского экономического союза. По оценкам «Почты России», с запуском доставки из Беларуси объем отправлений на первом этапе увеличится до 20 %. Также разрабатываются новые совместные проекты для увеличения товарооборота.

БАНКИ БУДУТ ТРЕБОВАТЬ У КЛИЕНТОВ ПАСПОРТ ПРИ ПОПОЛНЕНИИ СЧЕТА НА СУММУ СВЫШЕ 1 850 РУБЛЕЙ

Новости экономики за 28.03.2023-7

Белорусские банки вводят дополнительное требование при приеме наличных средств в кассах. Для зачисления на расчетный счет физлица сумму в 50 базовых величин и выше, на сегодня это 1 850 рублей, нужно предъявить паспорт. Если на счет вносится наличная валюта, то документ предъявлять необходимо вне зависимости от суммы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Волгоград наторговали на 360 млн долларов в 2022 году
28 марта 2023 18:13

Беларусь и Волгоград наторговали на 360 млн долларов в 2022 году

Первые поставки хлопка из Зимбабве ожидаются в июне-июле. Председатель «Беллегпрома» раскрыла подробности
28 марта 2023 13:45

Первые поставки хлопка из Зимбабве ожидаются в июне-июле. Председатель «Беллегпрома» раскрыла подробности

Фредерик Шава в Минске: Зимбабве может стать хабом по поставкам продукции совместного производства
28 марта 2023 10:53

Фредерик Шава в Минске: Зимбабве может стать хабом по поставкам продукции совместного производства