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Беларусь и Волгоград наторговали на 360 млн долларов в 2022 году

28 марта 2023 18:13
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Товарооборот между Беларусью и Волгоградской областью увеличился в 1,5 раза до 360 миллионов долларов по итогам 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В планах на 2023-й нарастить взаимную торговлю вдвое.

Беларусь и Волгоград наторговали на 360 млн долларов в 2022 году-1

Полмиллиарда долларов – это не заоблачные, а вполне реальные перспективы. Для этого есть все возможности в самых разных областях: от сельского хозяйства до станкостроения. Беларусь экспортирует в область молочку, рыбу, шоколад, корма для животных. Волгоградское агропромышленное производство нуждается в современной надежной сельхозтехнике, и белорусские производители готовы ее поставлять. Наша страна активно участвует в программе обновления электротранспорта не только Волгограда, но и других крупнейших городов области. На стадии разработки находится бизнес-план по созданию хаба белорусских товаров, которые могли бы дальше транспортироваться в третьи страны, в том числе в рамках коридора Север – Юг.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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