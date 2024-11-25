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В Турции после посадки сгорел самолёт российской авиакомпании

25 ноября 2024 10:38
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В аэропорту турецкой Анталии сгорел самолет российской авиакомпании, прибывший из Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции после посадки сгорел самолёт российской авиакомпании-2

Практически сразу после посадки у него загорелся один из двигателей, после чего пламя быстро охватило весь лайнер. В момент ЧП на борту находился 91 человек. По словам пассажиров, на борту началась паника. Тем не менее всех благополучно эвакуировали. Обошлось без жертв и пострадавших. Прибывшие пожарные потушили пламя. Как стало известно, посадка происходила в сложных метеоусловиях. Самолет ударило сильным порывом ветра, отчего он ударился двигателем о взлетно-посадочную полосу.

# ЧП # Пожар

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