Новости экономики за 26.10.2023
Монументальные связи с Россией. Белорусская цементная компания достигла рекордных показателей по экспорту. Такого не было даже при открытых европейских рынках. Стабильный рост уровня жизни белорусов. Бюджет прожиточного минимума с 1 ноября снова повышается вместе с надбавками и социальными выплатами. И новая эра «Великого камня». В индустриальном парке начинают строительство завода, который будет выпускать высокоточные станки.
Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ ДОСТИГЛА РЕКОРДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ЭКСПОРТУ
Белорусская цементная компания достигла рекордных показателей по экспорту. За пределы страны реализовано более 2 млн тонн цемента. Еще 2 года назад даже при открытых европейских рынках эта цифра была меньше. В этом году предприятия холдинга поставляют продукцию только в Российскую Федерацию. В кооперации с российской компанией запланировано открытие Торгового дома. Он сможет продавать на российском рынке до 2 млн тонн цемента в год. А благодаря удобному расположению будет поддерживаться бесперебойная и быстрая доставка цемента по всей России.
С 1 ноября в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума.
ЕЭК: ПРИМЕНЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ПРИ ЭКСПОРТЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ПРОДЛЕНО ДО 1 ИЮЛЯ 2024 ГОДА
Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 1 июля 2024 года срок проведения эксперимента по применению навигационных пломб при транзите через территорию России белорусских лесоматериалов и продуктов деревообработки, экспортируемых в третьи страны. Как пояснили в комиссии, ввиду заинтересованности бизнеса в продолжении эксперимента достигнута договоренность о его продлении. За 8 месяцев с применением навигационных пломб совершено более 400 перевозок белорусских пиломатериалов. Полученный в рамках эксперимента практический опыт будет учтен при подготовке нормативных актов, необходимых для начала реализации Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок других категорий товаров.
Высокоточные станки будут выпускать в «Великом камне».