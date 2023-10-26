Новости экономики за 26.10.2023

Монументальные связи с Россией. Белорусская цементная компания достигла рекордных показателей по экспорту. Такого не было даже при открытых европейских рынках. Стабильный рост уровня жизни белорусов. Бюджет прожиточного минимума с 1 ноября снова повышается вместе с надбавками и социальными выплатами. И новая эра «Великого камня». В индустриальном парке начинают строительство завода, который будет выпускать высокоточные станки. Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ ДОСТИГЛА РЕКОРДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ЭКСПОРТУ Белорусская цементная компания достигла рекордных показателей по экспорту. За пределы страны реализовано более 2 млн тонн цемента. Еще 2 года назад даже при открытых европейских рынках эта цифра была меньше. В этом году предприятия холдинга поставляют продукцию только в Российскую Федерацию. В кооперации с российской компанией запланировано открытие Торгового дома. Он сможет продавать на российском рынке до 2 млн тонн цемента в год. А благодаря удобному расположению будет поддерживаться бесперебойная и быстрая доставка цемента по всей России. С 1 ноября в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума.