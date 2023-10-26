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С 1 ноября в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума

26 октября 2023 16:37
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Новости Беларуси. Министерство труда и соцзащиты повысило бюджет прожиточного минимума. Его новые значения будут действовать с 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 ноября в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума-1

Размер показателя в среднем на душу населения составит 367,79 рубля. Изменение бюджета прожиточного минимума автоматически ведет к повышению различных надбавок, а также отдельных социальных выплат. Больше денег с 1 ноября начислят тем, кто воспитывает детей, получает разного рода социальные пенсии и повышения к ним. Напомним, бюджет прожиточного минимума пересчитывают ежеквартально. В следующий раз показатель изменится 1 февраля 2024 года.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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