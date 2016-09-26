Новости экономики за 26.09.2016

Новости Беларуси. Белорусы будут поставлять кондитерские и молочные изделия в КНР. Такие договоренности достигнуты на международной выставке «ЭКСПО» в китайском городе Урумчи. Сколько на этом заработают наши производители – сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАКОРМИМ КИТАЙ

Китайцы распробовали белорусские конфеты и сыры. Нетрадиционные для азиатского региона продукты стараниями наших производителей пришлись по вкусу местным потребителям.

В итоге контракты подписаны на сумму более 20 миллионов долларов.

Напоминаем, что в 2016 году наша страна принимала участие в экспозиции в статусе почетного гостя. В общей сложности количество белорусских экспонентов превысило 40 компаний.

Таким образом, были представлены практически все сферы экономики – от машиностроения до транзитной и туристической отраслей.

Вячеслав Бриль, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Учитывая статус страны, почётного гостя, это дало нам возможность широкого информирования бизнес-кругов провинции СУАР о нашем стенде, о наших презентациях. Поэтому интерес был достаточно активный.

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

Доходы малого и среднего бизнеса в столичном регионе выросли на 120 миллионов рублей. В свою очередь вверх пошли и отчисления в бюджет.

С начала года они составили около 628 миллионов.

На долю таких компаний приходится 40% поступлений в казну. А их общее число превышает 57 тысяч субъектов. Еще одна позитивная статистика – количество должников пред налоговыми органами среди частников сократилось практически на треть.

СТРОЙКА НА ЭКВАТОРЕ

Белорусские строители восстановят жилые районы Эквадора.

Опыт отечественных инженеров пригодится при проектировании домов с учетом возросшей сейсмической активности в регионе.

Помимо реставрационных работ, нашим компаниям предложено возвести несколько промышленных объектов, в том числе завод по строительству стеклотары.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эквадора в Республике Беларусь:

Проекты восстановления зон, пострадавших от землетрясений, согласованы с белорусским правительством. Так же готовится к подписанию соглашения о сотрудничестве Госбанка Эквадора с одним из коммерческих банков Беларуси. Это будет способствовать финансовому сотрудничеству между странами.

ЛЬГОТЫ НА БЕЛОРУССКУЮ ТЕХНИКУ

Казахстанские банкиры профинансируют покупку белорусской техники. Правительство нашей страны договорилось с местными финансистами на льготные кредиты.

Приобретая, например, белорусские комбайны или тракторы, казахстанские фермеры могут рассчитывать на компенсацию в размере 5,5% ставки займа.

Кроме того, продвижению отечественных брендов будет способствовать и локализация производства на территории Казахстана. 25 сентября в стране запустили сборку белорусской сельскохозяйственной техники.

Неделя на валютно-фондовой бирже началась с укрепления курса белорусского рубля к корзине. Относительно доллара национальная валюта потеряла менее копейки.

На вторник его курс составит 1,93 рубля. Евро также набрал менее копейки, завтра по Нацбанку – 2,17.

Российская валюта подешевела на несколько пунктов. В итоге за 100 российских можно купить 3 рубля и 1 копейку белорусскую.