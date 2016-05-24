Новости экономики за 24.05.2016

Новости Беларуси. В Беларуси может появиться новая профессия. Министерство по налогам и сборам уже представило проект нового указа. Какая запись может появиться в трудовой книжке белорусов узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартиненка.

НОВИНКА ТРУДОВОГО РЫНКА

Запись будет гласить «Налоговый консультант». Такой человек сможет взять на себя функции постановки, восстановления, ведения бухгалтерского учета, а так же проверки деклараций. Сейчас эти услуги оказывают аудиторские организации. Стоит отметить, что в международной практике аудитор и налоговый консультант — абсолютно разные профессии. Консультанты страхуют ответственность за результат и отвечают за свои ошибки перед клиентом.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ?

Новый вид страхования планирует внедрить Федерация профсоюзов. В разработке варианты на случай безработицы или банкротства нанимателя. Предложения скоро будут направлены в правительство. Таким образом, человек, который потерял работу, сможет какое-то время искать новое место при сохранении привычного уровня жизни. Аналогичные страховки сейчас действуют во многих странах мира. Причем, сумма выплаты составляет примерно половину от средней зарплаты в государстве.

Максим Коршекевич, начальник главного управления аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси:

Во всем мире системы материальной помощи безработным решают две задачи. Первая задача - это борьба с бедностью, это обеспечение прожиточного минимума для тех, кто потерял работу. А вторая задача - это замещение утраченного заработка, как правило, на уровне 50-60%

РАСЧЕТ В ПОЛНОЧЬ

Круглосуточные магазины и кафе могут не работать в ночь перед деноминацией. Окончательное решение примут сами объекты торговли, но Минторг предупреждает о возможных сложностях при расчете пластиковой картой. Вариант — перейти на расчет наличными. К слову, с 1 июля банки организуют размен банкнот на монеты. Актуальная услуга для организаций торговли и сервиса. Впрочем, воспользоваться ей может и любой желающий.

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ

Кто должен платить за тунеядство? Белорусы, не работавшие в 2015-м больше 183 календарных дней должны рассчитаться до 15 ноября. Но не все. Амнистия обеспечена тем, кто больше такого срока находился за границей. Документы, подтверждающие этот факт надо предоставить до первого октября. Если человек работал на неполную ставку — это тоже основание не платить сбор. Как и для тех, кто живет на проценты по вкладам или зарабатывает в казино. При условии, что за год уплачен подоходный налог в размере не менее 20 базовых величин.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Белорусский рубль сдал к корзине валют на четверть процента. Доллар вырос на 79 рублей, евро — совсем немного, на 1 рубль. Российская валюта тоже стала дороже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.