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Новости экономики за 22.06.2017

22 июня 2017 16:48
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Новости Беларуси. По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль продолжил снижение к доллару.

Американская валюта прибавила почти копейку,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курс на завтра 1,93. Евро тоже в плюсе на полторы копейки.

Завтра по Нацбанку 2 рубля 15 копеек.

Российский рубль укрепился на треть копейки и за сотню дают 3 рубля 20 копеек.

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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