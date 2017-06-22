Михаил Мясникович: на каждом Форуме мы прирастаем на 250-300 млн экспорта

Новости Беларуси. Сразу несколько новинок белорусского электротранспорта, наши космические аппараты, зеленые технологии, а также уникальные разработки в сфере медицины – все это мы представим на специализированной выставке IV Форума регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программу мероприятия 22 июня обсудили в Совете Республики.

Около 60 отечественных организаций смогут познакомить посетителей со своей продукцией. Всего же, предполагается, участие в этой встрече примут около шестисот человек.