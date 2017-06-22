Учли мнение жителей: фруктово-овощные палатки остаются на улицах Минска
Новости Беларуси. Фруктово-овощные палатки на улицах белорусской столицы остаются.
Жители обратились в районные администрации с просьбой сохранить палаточную торговлю.
Мнение горожан стало решающим - палатки продолжат работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во-первых, это удобно. Не всегда есть время заехать на рынок или в гипермаркет. Да и отстоять очередь в кассу с пучком укропа, согласитесь, пустая трата времени.
Если на улицах стоят палатки с овощами и фруктами, значит, это кому-нибудь нужно. Спрос есть не только на сам товар, но и на его доступность.
На весь город работают 203 такие палатки.
Они размещаются на торговых площадках на правах аренды. Количество фруктовых торговых точек если и уменьшится, то по инициативе самих арендаторов.