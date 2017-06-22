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В учреждениях образования Беларуси начали формировать списки детей, нуждающихся в материальной помощи

22 июня 2017 16:45
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Новости Беларуси. Во всех учреждениях образования сейчас формируются списки детей, нуждающихся в помощи для подготовки к школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учреждениях образования Беларуси начали формировать списки детей, нуждающихся в материальной помощи-1

Например,

в Брестской области такую помощь получат около 15 тысяч детей.

В местных бюджетах на эти цели предусмотрено 1 миллион 195 тысяч белорусских рублей. Единовременная материальная помощь к учебному году оказывается в размере 30% бюджета прожиточного минимума.

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт

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