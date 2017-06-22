В учреждениях образования Беларуси начали формировать списки детей, нуждающихся в материальной помощи

Новости Беларуси. Во всех учреждениях образования сейчас формируются списки детей, нуждающихся в помощи для подготовки к школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

в Брестской области такую помощь получат около 15 тысяч детей.

В местных бюджетах на эти цели предусмотрено 1 миллион 195 тысяч белорусских рублей. Единовременная материальная помощь к учебному году оказывается в размере 30% бюджета прожиточного минимума.