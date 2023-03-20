Контракты на миллионы долларов – белорусы подводят итоги участия в выставке AgriteQ

Новости Беларуси. Контракты на 2 миллиона долларов на поставку сухого молока в Катар, Кувейт и Оман. Белорусские производители подводят итоги участия в выставке AgriteQ, которая состоялась в Катаре. Международная сельскохозяйственная экспозиция объединила более 670 участников из 55 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девять производителей приехали из Беларуси. Фаворитами у посетителей нашего национального павильона стали натуральный березовый сок без сахара, копченые перепелиные яйца, творожные сырки и вкуснейшее белорусское мороженое. Только один из столичных молочных заводов на выставке в городе Доха заключил два контракта на 2 миллиона долларов на поставку сухого молока в страны этого региона.