Лукашенко отметил активизацию контактов с Калмыкией

Настоящий прорыв в экономическом плане в отношениях Беларуси и Калмыкии еще впереди. Товарооборот между республиками – это даже не первая попытка, а разминка перед этой первой попыткой. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, пишет БЕЛТА.

Президент Беларуси отметил, что контакты с Калмыкией приобретают все более активный характер. Лукашенко привел в пример двусторонние визиты делегаций в 2022 году, встречи и переговоры. «Но уверен, что настоящий экономический прорыв еще впереди», – сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларуси региону есть что предложить: от машиностроения до строительства, ІТ, фармацевтической продукции и высокотехнологичного транспорта. Белорусская продукция пользуется спросом во многих регионах Российской Федерации. Президент выразил уверенность, что и в Калмыкии она хорошо знакома.

«Назрела необходимость перехода от разовых сделок к долгосрочным контрактам, создания ремонтной базы и складов запчастей, укрепления производственной кооперации», – отметил Лукашенко. Президент предложил главе Калмыкии, помимо поставок сельскохозяйственной, грузовой техники, пассажирского транспорта, обратить внимание на белорусские наработки в АПК и перерабатывающей промышленности. Есть в Беларуси и хорошие наработки по части строительства, техника, оборудование, материалы и опыт строительства различных объектов в регионах Российской Федерации, сказал Александр Лукашенко.