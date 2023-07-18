Белорусские аграрии убрали 8% полей с зерновыми и зернобобовыми

Новости Беларуси. 8 % площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами убрано в Беларуси. Работы в полях идут с опережением графика. В 2022 году на эту дату было обработано всего 2 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.