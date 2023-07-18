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Белорусские аграрии убрали 8% полей с зерновыми и зернобобовыми

18 июля 2023 14:19
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Новости Беларуси. 8 % площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами убрано в Беларуси. Работы в полях идут с опережением графика. В 2022 году на эту дату было обработано всего 2 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии убрали 8% полей с зерновыми и зернобобовыми-1

В закромах уже более 530 тысяч тонн зерна нового урожая. Основная часть – озимый ячмень. Эту культуру убрали практически полностью. По стране осталось освоить всего 8 % от общей площади посадок. Брестский регион первым пересек финишную черту. Здесь озимого ячменя в полях не осталось. В Гродненской области убрали 99 %, в Могилевской – 95 %.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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