Белорусские аграрии убрали 8% полей с зерновыми и зернобобовыми

Новости Беларуси. 8 % площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами убрано в Беларуси. Работы в полях идут с опережением графика. В 2022 году на эту дату было обработано всего 2 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 8 % площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами убрано в Беларуси. Работы в полях идут с опережением графика. В 2022 году на эту дату было обработано всего 2 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В закромах уже более 530 тысяч тонн зерна нового урожая. Основная часть – озимый ячмень. Эту культуру убрали практически полностью. По стране осталось освоить всего 8 % от общей площади посадок. Брестский регион первым пересек финишную черту. Здесь озимого ячменя в полях не осталось. В Гродненской области убрали 99 %, в Могилевской – 95 %.