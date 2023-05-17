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Чистая прибыль предприятий в СЭЗ Беларуси выросла почти в 2 раза

17 мая 2023 16:47
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Новости Беларуси. Резиденты свободных экономических зон значительно улучшили результаты своей деятельности, сформировав пятую часть главных макроэкономических показателей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Чистая прибыль предприятий в СЭЗ Беларуси выросла почти в 2 раза-1

Чистая прибыль предприятий СЭЗ выросла почти вдвое по итогам работы в первом квартале. Большая часть компаний – 86,4 % – заняты в отрасли обрабатывающей промышленности. Всего в свободных экономических зонах работают более 400 резидентов из 35 стран с заявленным объемом инвестиций в 12 миллиардов долларов. 

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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