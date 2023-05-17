Новости экономики за 17.05.2023

В Беларуси дан старт биржевым поставкам сахара на узбекский рынок. В какой еще продукции заинтересованы узбекские брокеры? Кредиты для бизнеса стали более доступны. Почему банки продолжают снижать ставки по кредитам? Реальные денежные доходы белорусов выросли. Почему после прошлогоднего падения показатель вышел на траекторию роста? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА СТАЛИ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫ

Кредиты для бизнеса стали более доступны, что способствует росту экономики. По данным Нацбанка, ставки по кредитам в апреле продолжили снижаться на фоне замедления годовой инфляции. Средняя процентная ставка по новым кредитам банков для юрлиц – 8,8 % годовых. Для физлиц – 10,8 %, что тоже ниже предыдущих значений. По-прежнему наиболее привлекательный уровень доходности банки предлагают по долгосрочным депозитам. Средняя процентная ставка по новым банковским вкладам населения на срок свыше года в апреле текущего года составила 12,2 % годовых. БЕЛОРУССКИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ РАЗРЕШИЛИ ДОСТАВЛЯТЬ ГРУЗЫ В КАЗАХСТАН С ПЕРЕГРУЗКОЙ ИЛИ ПЕРЕЦЕПКОЙ В ПУТИ

Казахстан разрешил белорусским перевозчикам доставку грузов после выполнения операций перецепки или перегрузки. Разрешение будет действовать до конца 2023 года. Двумя месяцами ранее аналогичные послабления уже были введены для российских перевозчиков. Пока перецепка или перегрузка на территории страны, не являющейся пунктом отправления или назначения груза, для белорусских транспортников была запрещена, перевозчики попадали под крупные штрафы и конфискацию автомобилей. По данным биржи грузоперевозок, в первом квартале объем перевозок из Беларуси в Казахстан вырос в 2,5 раза, а из Казахстана в Беларусь – почти в три раза. В БЕЛАРУСИ ДАН СТАРТ БИРЖЕВЫМ ПОСТАВКАМ САХАРА НА УЗБЕКСКИЙ РЫНОК

В Беларуси дан старт биржевым поставкам сахара на узбекский рынок. Первая сделка по реализации продукта зарегистрирована на БУТБ. Это действительно знаковое событие, которое в очередной раз продемонстрировало возможности биржевой площадки по диверсификации экспорта отечественной продукции. При этом сахар – это лишь одна из целого ряда перспективных товарных позиций, способных обеспечить существенный прирост биржевого товарооборота Беларуси и Узбекистана. Пиломатериалы, молокопродукты, мясные изделия, продукция химии и нефтехимии, машины и оборудование – все эти высоколиквидные товары широко представлены на биржевых торгах, а торговля ими выгодна предприятиям обеих стран. БЕЛСТАТ: РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ БЕЛОРУСОВ ВЫРОСЛИ