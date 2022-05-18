Новости экономики за 18.05.2022

В какую сумму Венгрия оценила стоимость отказа от российской нефти, какую продукцию готовы производить отечественные машиностроители на территории Уфы и как Министерство промышленности Беларуси отреагировало на запрос российского бизнеса о поставках белой жести?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НА РЫНКАХ И ЯРМАРКАХ РАЗРЕШИЛИ ТОРГОВАТЬ БЕЗ КАСС. НЕ ВСЕМ И ВРЕМЕННО

Продавцам продуктов на рынках и ярмарках продлили срок работы без кассового оборудования. Кассы во всех местах розничной торговли продовольствием должны были появиться к 18 мая. Однако этот срок продлили до 1 января 2023 года. Теперь кассой будут пользоваться уже подключившие ее, а для остальных все останется по-прежнему до 2023 года.