Новости экономики за 18.05.2022
В какую сумму Венгрия оценила стоимость отказа от российской нефти, какую продукцию готовы производить отечественные машиностроители на территории Уфы и как Министерство промышленности Беларуси отреагировало на запрос российского бизнеса о поставках белой жести?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НА РЫНКАХ И ЯРМАРКАХ РАЗРЕШИЛИ ТОРГОВАТЬ БЕЗ КАСС. НЕ ВСЕМ И ВРЕМЕННО
Продавцам продуктов на рынках и ярмарках продлили срок работы без кассового оборудования. Кассы во всех местах розничной торговли продовольствием должны были появиться к 18 мая. Однако этот срок продлили до 1 января 2023 года. Теперь кассой будут пользоваться уже подключившие ее, а для остальных все останется по-прежнему до 2023 года.
Напомним, в январе правительство Беларуси и Нацбанк расширили список тех, кому для работы необходимо наличие кассового оборудования (компьютер, денежный ящик, терминал для карточек, электронные весы, сканер для штрих-кодов и принтер чеков).
В России не хватает сырья для консервных банок. Миорский металлопрокатный завод готов помочь с поставками. Подробнее здесь.
ВЕНГРИЯ ОЦЕНИЛА СТОИМОСТЬ ОТКАЗА ОТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ
Венгрия подсчитала, что запрет российской нефти обойдется ей больше чем в 800 миллионов долларов. Столько потребуется для модернизации нефтеперерабатывающих заводов и строительства трубопровода из Хорватии.
Венгрия продолжает препятствовать введению эмбарго на российскую нефть в ЕС, на фоне этого США предлагают Европе пойти по другому сценарию – в качестве альтернативы эмбарго ввести пошлины на поставки нефти.
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ВПЕРВЫЕ СТАЛИ ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ СПРОСА НА КОБАЛЬТ
Электромобили впервые обогнали смартфоны и компьютеры, став лидерами по спросу на кобальт по итогам 2021 года. Это довольно редкий металл, который используется в литий-ионных аккумуляторах.
Ожидается, что к 2026 году на автомобильную промышленность будет приходиться половина общего спроса на кобальт. В 2021-м автомобильная промышленность на фоне роста продаж электрокаров использовала 59 000 тонн кобальта.
Беларусь построит в Башкирии завод по выпуску оборудования для обработки зерна. Подробнее здесь.