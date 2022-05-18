Прямой эфир

Совместное производство по сборке тракторов? Вот какие планы у Бурятии на Беларусь

18 мая 2022 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте проходит 5-й международный форум деловых контактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эпоху постковида встречи организованы как в очном, так и онлайн-формате. К участию приглашены 15 стран: Болгария, Финляндия, Польша, Индонезия, Китай, Монголия. Кроме того, на форум прибыли делегации российских регионов. Результатом встреч станут договоры о сотрудничестве и бизнес-контракты.

Совместное производство по сборке тракторов? Вот какие планы у Бурятии на Беларусь-1

Галсан Дареев, заместитель председателя правительства Республики Бурятия (Россия):
В целом нас в Республике Беларусь, помимо сельского хозяйства, интересуют вопросы… Мы знаем, что у вас очень развито сельскохозяйственное машиностроение. Мы заинтересованы в поставках этой продукции и, возможно, в создании совместного производства по крупноузловой сборке тракторов и других сельхозмашин на Дальнем Востоке.

Делегация Республики Бурятия – одна из самых многочисленных. В числе приоритетов также туристическая и косметическая отрасли Беларуси, развитие отношений между медицинскими центрами.

Заместитель мэра города Чирпан: Брестская область является центром белорусско-болгарской дружбы. Читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Галсан Дареев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оборот китайского юаня в 2022 году превысит 5 миллиардов долларов
17 мая 2022 17:31

Оборот китайского юаня в 2022 году превысит 5 миллиардов долларов

Биржевой форум стран СНГ в Минске. Что предложила Белорусская товарная биржа?
17 мая 2022 17:28

Биржевой форум стран СНГ в Минске. Что предложила Белорусская товарная биржа?

Новости экономики за 17.05.2022
17 мая 2022 17:19

Новости экономики за 17.05.2022