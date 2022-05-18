Совместное производство по сборке тракторов? Вот какие планы у Бурятии на Беларусь

Новости Беларуси. В Бресте проходит 5-й международный форум деловых контактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эпоху постковида встречи организованы как в очном, так и онлайн-формате. К участию приглашены 15 стран: Болгария, Финляндия, Польша, Индонезия, Китай, Монголия. Кроме того, на форум прибыли делегации российских регионов. Результатом встреч станут договоры о сотрудничестве и бизнес-контракты.

Галсан Дареев, заместитель председателя правительства Республики Бурятия (Россия):

В целом нас в Республике Беларусь, помимо сельского хозяйства, интересуют вопросы… Мы знаем, что у вас очень развито сельскохозяйственное машиностроение. Мы заинтересованы в поставках этой продукции и, возможно, в создании совместного производства по крупноузловой сборке тракторов и других сельхозмашин на Дальнем Востоке.

Делегация Республики Бурятия – одна из самых многочисленных. В числе приоритетов также туристическая и косметическая отрасли Беларуси, развитие отношений между медицинскими центрами.