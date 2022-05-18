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Беларусь построит в Башкирии завод по выпуску оборудования для обработки зерна

18 мая 2022 17:51
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Белорусский машиностроительный холдинг инвестирует более миллиарда рублей в производство оборудования для обработки зерна в Башкирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На начальном этапе запланировано строительство завода.

Беларусь построит в Башкирии завод по выпуску оборудования для обработки зерна-1

Новое производство разместят в индустриальном парке «Уфимский». Фонд развития промышленности Башкортостана окажет содействие в получении льготного займа на реализацию проекта. Также белорусский холдинг намерен создать в Октябрьском районе Уфы сервисный центр по обслуживанию различной техники.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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