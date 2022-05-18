Доля СНГ – 30%. Кто оказался среди главных потребителей услуг минских организаций?

Новости Беларуси. Организации Минска в первом квартале экспортировали услуги в более чем 200 стран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Организации Минска в первом квартале экспортировали услуги в более чем 200 стран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Среди основных – компьютерные, телекоммуникационные и информационные. Главными странами экспорта являются Россия, США, Кипр, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. На долю стран СНГ пришлось почти 30 % от общего объема поставок. Среди регионов страны Минск занимает первое место по экспорту услуг.