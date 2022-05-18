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Доля СНГ – 30%. Кто оказался среди главных потребителей услуг минских организаций?

18 мая 2022 17:03
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Новости Беларуси. Организации Минска в первом квартале экспортировали услуги в более чем 200 стран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Доля СНГ – 30%. Кто оказался среди главных потребителей услуг минских организаций?-1

Среди основных – компьютерные, телекоммуникационные и информационные. Главными странами экспорта являются Россия, США, Кипр, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. На долю стран СНГ пришлось почти 30 % от общего объема поставок. Среди регионов страны Минск занимает первое место по экспорту услуг.

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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