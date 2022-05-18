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В России не хватает сырья для консервных банок. Миорский металлопрокатный завод готов помочь с поставками

18 мая 2022 17:52
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В России не хватает сырья для консервных банок. Наш завод металлопроката в Миорах готов помочь с поставками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Импорт белой жести, а именно она оказалась в остром дефиците, сократился из-за новых экономических условий.

В России не хватает сырья для консервных банок. Миорский металлопрокатный завод готов помочь с поставками-1

Белую жесть закупали в Европе, Японии и Китае. Оставшиеся китайские поставщики не справляются с повышенным спросом российского бизнеса. Росрыболовство доложило правительству о нехватке сырья для консервных банок. Оперативно отреагировало Министерство промышленности Беларуси. Ведомство инициировало кооперационный проект с Миорским металлопрокатным заводом. Это предприятие удовлетворит повышенный спрос на белую жесть со стороны российского бизнеса.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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