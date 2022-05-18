В России не хватает сырья для консервных банок. Миорский металлопрокатный завод готов помочь с поставками

В России не хватает сырья для консервных банок. Наш завод металлопроката в Миорах готов помочь с поставками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Импорт белой жести, а именно она оказалась в остром дефиците, сократился из-за новых экономических условий.