«Более 80% всех отраслей плюсуют» – в Минэкономики Беларуси подвели итоги полугодия

Новости Беларуси. Экономический курс в Беларуси выбран верно. Красноречивее слов это подтверждают данные статистики. Итоги работы за первое полугодие 2023-го подвели в профильном министерстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВВП за период с января по июнь текущего года вырос на 2 %. Объем внутреннего валового продукта в текущих ценах составил почти 98 миллиардов рублей.

Ускорение динамики связано с работой нескольких отраслей. В промышленности прирост составил 6 %. Таких результатов удалось добиться благодаря наращиванию объемов производства сельскохозяйственной, автомобильной и бытовой техники, а также первичной переработки нефтепродуктов и лакокрасочных изделий. На устойчивый плюс вышли и в строительной сфере. Возведение жилья, в том числе с господдержкой, идет на опережение графика. Строймонтаж прирастает на протяжении нескольких месяцев: здесь размер увеличения – 6 %. Торговая область также показывает положительные результаты – на 5 % вырос оборот.

Андрей Картун, заместитель министра экономики Беларуси:

Если говорить об отраслевом срезе, более 80 % всех отраслей плюсуют. Если брать промышленность, то традиционные наши отрасли, такие как машиностроение, легкая промышленность, нефтехимическая, они плюсуют уже на протяжении второго квартала с двузначными цифрами. В легкой промышленности темпы роста более 112 %. Конечно, с такими темпами они вносят существенный вклад в ускорение общих экономических темпов.