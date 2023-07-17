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Белорусские аграрии намолотили больше 550 тысяч тонн зерна

17 июля 2023 10:44
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Новости Беларуси. Республиканский каравай тяжелеет с каждым днем. Наши аграрии намолотили уже более 550 тысяч тонн зерна. Уборка озимого ячменя выходит на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии намолотили больше 550 тысяч тонн зерна-1

Осталось освоить менее 10 % площадей. В закромах свыше 480 тысяч тонн зерна этой культуры. А средняя урожайность составляет 35 центнеров с гектара. Работают комбайны и в полях с озимым рапсом. Пройдено более 37 тысяч гектаров, или 11 % от общей площади. Постепенно приступают аграрии и к уборке льна. Что касается заготовки кормов, пройден экватор по сенажу – 56 % от плана.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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