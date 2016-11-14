Новости экономики за 14.11.2016

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала неделя предпринимательства. Более 2000 бизнесменов собралось на деловой форум, чтобы обсудить перспективы своей деятельности и найти новые способы поддержки. Какие варианты финансирования обеспечит белорусским предпринимателям Банк развития, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

СЕМЬ ДНЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

500 миллионов рублей выделит Банк развития на поддержку малого и среднего бизнеса. Доступ к льготным кредитам обещают предпринимателям в сфере торговли – ставку для них планируют снизить до 12,5%. В целом же за последние два года Банк развития уже обеспечил длинными деньгами 620 проектов на общую сумму 230 миллионов рублей. Идею финансистов поддерживают и в Министерстве экономики.

Александр Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

10 лет назад, например, малый бизнес занимал в валовом внутреннем продукте 14%. Сегодня 28% малый и средний бизнес в ВВП. А мы ставим амбициозную задачу к 2020 году 40%.

УСЛУГИ ДЕШЕВЛЕ

Авиа- и железнодорожные билеты стали доступнее. По данным Белстата, эти услуги в октябре подешевели на 4-6 %. В лидерах по снижению стоимости – H2O – цена на водоснабжение опустилась на без малого 8 пунктов. Из популярных среди белорусов услуг с пользой для кошелька завершило месяц автомобильное страхование. Здесь определяющим стало укрепление белорусского рубля к евровалюте, в которой установлены тарифы.

ЧАСТЫЙ ШОППИНГ

Чаще, но меньше. Белорусы увеличили число визитов в магазин. Отечественный ритейл констатирует рост количества чеков при сокращении их размера. В общем, уровень потребления в стране сохраняется, а по некоторым позициям, например, рыба, фрукты и овощи отечественного производства растет. Сказывается сезонность рынка. Увеличивается доля товаров, цены на которые неизменны либо снижаются, например, капуста, морковь и картофель, которые подешевели в октябре в среднем на 8%.

На валютно-фондовой бирже первые торги этой недели завершились укреплением белорусского рубля относительно евро и российской валюты. Евро подешевел на пятую часть копейки. Завтра по Нацбанку – 2,11. Российский рубль потерял несколько пунктов. В итоге за 100 российских можно купить 2 рубля и 97 копеек белорусских. Укрепление произошло по одной валюте в корзине – американскому доллару. Он набрал полторы копейки. На вторник курс американского доллара составит 1 рубль 96 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.