Новости экономики за 13.06.2017

Новости Беларуси. Белорусы стали читать в три раза больше. Об этом свидетельствуют данные продаж книг, которые за весну выросли почти в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Такие данные предоставила одна из популярных платежных систем,

проанализировав внимательно платежи пользователей.

Сегодня доллар и евро подешевели – итого 1 рубль и 87 копеек и 2 рубля и 10 копеек.

За сотню российских рублей предлагают 3 рубля и 29 копеек.

Жители Беларуси стали больше тратить на книги и образование в интернете

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Более 21 миллионов евро Беларусь получит от Европейского банка реконструкции на модернизацию систем водоснабжения

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