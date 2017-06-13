Владимир Семашко: Беларусь и Россия в ближайшее время проведут переговоры по созданию единого рынка газа

Новости Беларуси. Переговоры по созданию единого рынка газа в ближайшее время проведут Беларусь и Россия. Об этом заявил вице-премьер Владимир Семашко. Как известно, в 2017 году страны подписали документ, который регулирует газовый вопрос на три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас стороны переходят на новый этап. На переговорах с российскими коллегами речь пойдет о принципах функционирования и формировании цен на голубое топливо на едином рынке.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

До конца месяца, думаю, мы встретимся с моими коллегами и на своем уровне в России будем обсуждать решение, как же будут формироваться цены, отношение, как будет формироваться единый рынок газа. А все это делается ради чего? Ради того, чтобы наши белорусские промышленные предприятия работали в равных условиях с субъектами хозяйствования той же России, или, правильно сказать, стран Евразийского экономического союза.

Единый рынок газа в ЕАЭС должен быть создан к 2025-у. До конца 2017 года будут подготовлены соответствующие документы. Если принципы согласуют на уровне Беларуси и России, то документ предложат партнерам по Европейскому экономическому союзу. Если по каким-либо причинам рынок газа в ЕАЭС создан не будет, то Беларусь и Россия объединятся и сделают свой рынок.