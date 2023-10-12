Новости экономики за 12.10.2023

Новости Беларуси. В Беларуси меняют базовый набор продуктов, который учитывается при расчете бюджета прожиточного минимума. Как это отразится на социальных выплатах? Домовладельцы смогут рассчитывать на льготы по приобретению дров и пеллет к отопительному сезону, ждут нововведения и потребителей банковских услуг. Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧАТ БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА 8 % С 1 февраля 2024 года бюджет прожиточного минимума в Беларуси будет установлен по новому набору продуктов питания. Специалисты изучили структуру фактического потребления малообеспеченных граждан и скорректировали в соответствии с современными требованиями к питанию, качественно улучшив таким образом потребительскую корзину. Новые наборы продуктов питания составлены так, чтобы население могло увеличить потребление овощей, фруктов и соков. В результате пересмотра будет обеспечен дополнительный рост социальных выплат, установленных от бюджета прожиточного минимума. Новые нормы затронут полтора миллиона получателей таких выплат, в их числе семьи с детьми, студенты, пенсионеры. В Беларуси замедлилась годовая инфляция.