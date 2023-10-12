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Новости экономики за 12.10.2023

12 октября 2023 16:47
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Новости Беларуси. В Беларуси меняют базовый набор продуктов, который учитывается при расчете бюджета прожиточного минимума. Как это отразится на социальных выплатах? Домовладельцы смогут рассчитывать на льготы по приобретению дров и пеллет к отопительному сезону, ждут нововведения и потребителей банковских услуг.

Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 12.10.2023-1

В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧАТ БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА 8 %

С 1 февраля 2024 года бюджет прожиточного минимума в Беларуси будет установлен по новому набору продуктов питания. Специалисты изучили структуру фактического потребления малообеспеченных граждан и скорректировали в соответствии с современными требованиями к питанию, качественно улучшив таким образом потребительскую корзину. Новые наборы продуктов питания составлены так, чтобы население могло увеличить потребление овощей, фруктов и соков. В результате пересмотра будет обеспечен дополнительный рост социальных выплат, установленных от бюджета прожиточного минимума. Новые нормы затронут полтора миллиона получателей таких выплат, в их числе семьи с детьми, студенты, пенсионеры.

В Беларуси замедлилась годовая инфляция.

Новости экономики за 12.10.2023-4

2 ТОННЫ ПЕЛЛЕТ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ БЕЛОРУССКИЕ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ СМОГУТ КУПИТЬ ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ

2 тонны пеллет к отопительному сезону белорусские домовладельцы смогут купить по льготному тарифу. Это нововведение этого года. В стране работает 21 пеллетное производство в 19 лесхозах. Именно эти организации будут их реализовывать. Дрова и пеллеты можно также купить на торговых площадках Минлесхоза. Задача, которая становится актуальной для страны сегодня, – это использование древесных пеллет, производимых в Беларуси, на внутреннем рынке. Крупные предприятия также переходят на этот вид топлива, что позволяет существенно сократить затраты на отопление.

Банки запускают мгновенные платежи по номеру телефона.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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