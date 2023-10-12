Банки запускают мгновенные платежи по номеру телефона

Новости Беларуси. В Беларуси до конца года должна полноценно заработать система мгновенных платежей среди физлиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые банки уже запустили данные сервисы для своих клиентов. Однако скоро появится возможность переводить деньги по номеру телефона и в Россию. В перспективе белорусская система будет интегрирована в такие же системы быстрых платежей стран-участниц ЕАЭС. В Нацбанке намерены и дальше развивать СМП, чтобы осуществлять мгновенные платежи от физлиц в пользу госорганов, юрлиц и индивидуальных предпринимателей и наоборот.