Новости экономики за 11.09.2023

Белорусская экономика вышла на траекторию роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатели импорта и экспорта прибавляют опережающими темпами. Инвестпроекты малого бизнеса поддержат на 2 миллиона рублей. На каких условиях можно подать заявку?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРОЕКТУ ПО ВЫПУСКУ КОМПОНЕНТОВ АВИАТЕХНИКИ ВМЕСТЕ С «РОСАТОМОМ» И «АЭРОФЛОТОМ»