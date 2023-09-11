Новости экономики за 11.09.2023
Белорусская экономика вышла на траекторию роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатели импорта и экспорта прибавляют опережающими темпами. Инвестпроекты малого бизнеса поддержат на 2 миллиона рублей. На каких условиях можно подать заявку?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРОЕКТУ ПО ВЫПУСКУ КОМПОНЕНТОВ АВИАТЕХНИКИ ВМЕСТЕ С «РОСАТОМОМ» И «АЭРОФЛОТОМ»
«Аэрофлот» и «Росатом» наладят выпуск комплектующих для иностранных самолетов, которые эксплуатируются в России. Меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки, испытаний, производства и технического обслуживания авиационной техники подписан на полях VIII Восточного экономического форума. Конструкторскую поддержку окажут инженеры «Аэрофлота», а специалисты институтов «Росатома» обеспечат научно-исследовательскую поддержку и производство. С учетом сотрудничества Беларуси и России в рамках импортозамещения белорусские предприятия также могли бы поучаствовать в этом проекте. Например, 558-й авиационный ремонтный завод, где сейчас массово производятся авиакомпоненты для самолетов российского производства.
Товарооборот между Минском и Россией вырос на 27% за полгода. Читайте здесь.
ИНВЕСТПРОЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА ПОДДЕРЖАТ ПОЧТИ НА 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
В Беларуси снова объявлен конкурс для господдержки бизнеса: заявки ждут до 15 сентября. Средства могут предоставить в виде займа или лизинга имущества на срок до пяти лет. Общая сумма поддержки в этом конкурсе – почти 2 миллиона рублей. Проекты должны быть связаны с развитием и расширением производства, реализацией экспортоориентированной, импортозамещающей продукции, а так же направленной на энерго- и ресурсосбережение, внедрением новых технологий. Также предприниматели должны создавать новые рабочие места.
Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе-июле вырос до 53,8 млрд долларов. Подробнее.
ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В БЕЛАРУСИ НАЧНЕТСЯ С 5 КЛАССА
Обучение финансовой грамотности в Беларуси начнется с 5 класса. Национальный банк, Министерство образования и авторский коллектив БГУ подготовили учебно-методический комплект для факультативных занятий, который состоит из пособия для учащихся и пособия для учителей. В них содержится теоретический материал и практические задания, предназначенные для формирования знаний по финансовой грамотности школьников. Пятиклассники узнают, что такое деньги и как они появились. Что такое бюджет, как формируются доходы и расходы семьи. Как осуществлять сбережения и заимствования.