Новости экономики за 10.10.2017

Новости Беларуси. Евразийский банк развития выделил 10 миллионов долларов по программе поддержки малого и среднего бизнеса, а также по программе повышения энергоэффективности в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кредит предоставят несколькими траншами. Срок каждого – три года. Заемные средства будут способствовать развитию реального сектора экономики, увеличению занятости и налоговых отчислений.

Тем временем Всемирный банк уже в 2018 году запустит программу консультирования малого и среднего бизнеса.

Международная финансовая корпорация будет напрямую вкладывать инвестиции в предприятия, помогать им развиваться и модернизироваться. Банк развития Беларуси в ближайшее время начнет предлагать кредитную линию предприятиям, используя средства Всемирного банка. На эти цели выделено $ 60 миллионов.

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