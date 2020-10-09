ОПЕК прогнозирует 20 лет роста спроса на нефть

Новости мира. 20 лет растущего спроса на нефть прогнозирует ОПЕК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организация стран-экспортеров опубликовала ежегодный доклад, сохранив за нефтью самую большую долю в структуре энергопотребления, которая обеспечит почти 28 % мировых потребностей в 2045 году. Это своего рода ответ нефтяного картеля на появившиеся в последнее время многочисленные оценки, по которым исторический пик спроса на нефть якобы был пройден в 2019 году.

В ОПЕК уверены, что нефтяной рынок полностью оправится от последствий коронавируса в 2022 году, после чего добыча стран картеля и России будет расти.