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ОПЕК прогнозирует 20 лет роста спроса на нефть

09 октября 2020 15:28
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Новости мира. 20 лет растущего спроса на нефть прогнозирует ОПЕК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организация стран-экспортеров опубликовала ежегодный доклад, сохранив за нефтью самую большую долю в структуре энергопотребления, которая обеспечит почти 28 % мировых потребностей в 2045 году. Это своего рода ответ нефтяного картеля на появившиеся в последнее время многочисленные оценки, по которым исторический пик спроса на нефть якобы был пройден в 2019 году.  

В ОПЕК уверены, что нефтяной рынок полностью оправится от последствий коронавируса в 2022 году, после чего добыча стран картеля и России будет расти.  

Больше новостей экономики за 9 октября здесь.    

# Экономическая рубрика # Наталья Надольская

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