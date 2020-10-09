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В России начали использовать искусственный интеллект для надзора за банками и рублём

09 октября 2020 15:25
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Новости России. Банк России начал внедрять технологии искусственного интеллекта в сфере банковского надзора. Регулятор при помощи машинного обучения пытается предсказать нарушения нормативов кредитными организациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На определение проблемы в ручном режиме может уйти около часа, а алгоритм делает это в течение 15 минут. Автоматизированная система интеллектуального управления качеством поможет анализировать работу операторов колл-центров, установить случаи некорректного общения. Раньше анализ звонков производился вручную и охватывал только 1 % диалогов с клиентами. Внедрение технологий позволяет системе автоматически анализировать 15 % голосового трафика.

Больше новостей экономики за 9 октября здесь.  

# It-технологии # Наталья Надольская

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