Правовые барьеры не позволят ЕК передать Украине замороженные резервы Российского Центробанка

Больше года европейские, британские и американские юристы решали задачу со звездочкой: как присвоить себе замороженные резервные активы Центробанка России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 15 месяцев все пришли к выводу, что без нарушения закона и репутационных издержек подобное провернуть невозможно. Но эти активы где-то находятся, и на них сейчас зарабатывают разные финансовые институты и компании. На западе понимают, когда наступит час икс, и заблокированное придется отдать, Россия потребует неустойку, и с высокой вероятностью ее обяжет выплатить любой суд западной юрисдикции.