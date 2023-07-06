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Правовые барьеры не позволят ЕК передать Украине замороженные резервы Российского Центробанка

06 июля 2023 16:57
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Больше года европейские, британские и американские юристы решали задачу со звездочкой: как присвоить себе замороженные резервные активы Центробанка России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правовые барьеры не позволят ЕК передать Украине замороженные резервы Российского Центробанка -1

Спустя 15 месяцев все пришли к выводу, что без нарушения закона и репутационных издержек подобное провернуть невозможно. Но эти активы где-то находятся, и на них сейчас зарабатывают разные финансовые институты и компании. На западе понимают, когда наступит час икс, и заблокированное придется отдать, Россия потребует неустойку, и с высокой вероятностью ее обяжет выплатить любой суд западной юрисдикции.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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