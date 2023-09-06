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Белорусские банки прощаются с валютой

06 сентября 2023 17:37
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Белорусские банки демонстрируют заметный прогресс по девалютизации активов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если год назад доллар и рубль находились практически в паритете (50 на 50), то уже в 2023 году удельный вес рубля в активах банков взял планку в 56,1 %.

Белорусские банки прощаются с валютой-1

По данным Нацбанка, максимальных значений наличие рубля в банковских активах отмечалось в 2010 году – 70 %. Меньше всего национальной валюты в банках было весной 2016-го: долларов в два раза больше, чем рублей. Тогда специалисты основной причиной называли резкое падение курса белорусского рубля. Удельный вес валютных активов рос за счет курсовых разниц.

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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