Белорусские банки прощаются с валютой

Белорусские банки демонстрируют заметный прогресс по девалютизации активов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если год назад доллар и рубль находились практически в паритете (50 на 50), то уже в 2023 году удельный вес рубля в активах банков взял планку в 56,1 %.

По данным Нацбанка, максимальных значений наличие рубля в банковских активах отмечалось в 2010 году – 70 %. Меньше всего национальной валюты в банках было весной 2016-го: долларов в два раза больше, чем рублей. Тогда специалисты основной причиной называли резкое падение курса белорусского рубля. Удельный вес валютных активов рос за счет курсовых разниц.