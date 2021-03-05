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Новости экономики за 05.03.2021

05 марта 2021 16:07
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Новости Беларуси. По чем с аукционного молотка уходят земельные участки вблизи столицы, и почему NASA взвинтило цены на доставку грузов на МКС?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВЫСОКИЙ СПРОС НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВБЛИЗИ МИНСКА СОХРАНЯЕТСЯ

Новости экономики за 05.03.2021-1

Высокий спрос на земельные участки вблизи Минска сохраняется. По данным Минского областного центра инвестиций, основным фактором, определяющим ценность земельных участков, остается близость к столице и наличие коммуникаций.

На последний аукцион на торги были выставлены 27 лотов. Наибольший интерес вызвал участок в агрогородке Семково Папернянского сельсовета. Хоть и без коммуникаций, с начальной ценой в 40 тысяч рублей на лот претендовали 19 человек. В ходе торгов цена поднялась в 3,5 раза, и лот стал самой дорогой сделкой аукциона.

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СТАЛО ИЗВЕСТНО О РЕШЕНИИ ОПЕК+ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ

Новости экономики за 05.03.2021-4

Организация стран – экспортеров нефти и страны, не входящие в картель, договорились сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне, несмотря на дефицит нефти на рынке и рост цен более чем на 20 % с начала 2021 года. После этих новостей цены на нефть резко пошли вверх.

Ровно год назад предыдущая сделка о сокращении добычи развалилась. Это обернулось обрушением нефтяных цен почти на 30 % и обвалом мировых фондовых рынков. Доходило до того, что стоимость нефти и вовсе уходила в минус. В конце года страны-участники ОПЕК+ согласились ужесточить условия соглашения по ограничению добычи. Дополнительные обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, добровольно снизившая добычу на миллион баррелей в сутки.

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NASA ВЗВИНТИЛО ЦЕНЫ НА ДОСТАВКУ ГРУЗОВ НА МКС

Новости экономики за 05.03.2021-7

NASA повысило цены на коммерческую доставку грузов на Международную космическую станцию. Стоимость доставки одного килограмма груза выросла почти в семь раз – с трех до 20 тысяч долларов. Доставить груз обратно на Землю будет стоить от шести до 40 тысяч долларов.

В NASA пояснили, что с момента опубликования изначальной ценовой политики в июне 2019 года заметно вырос спрос на коммерческую и маркетинговую деятельность. Причем повышался он как со стороны традиционных аэрокосмических компаний, так и со стороны новых отраслей. Агентство считает, что старая ценовая политика уже не отражает стоимости использования его ресурсов.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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