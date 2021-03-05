Новости экономики за 05.03.2021

Новости Беларуси. По чем с аукционного молотка уходят земельные участки вблизи столицы, и почему NASA взвинтило цены на доставку грузов на МКС?

На последний аукцион на торги были выставлены 27 лотов. Наибольший интерес вызвал участок в агрогородке Семково Папернянского сельсовета. Хоть и без коммуникаций, с начальной ценой в 40 тысяч рублей на лот претендовали 19 человек. В ходе торгов цена поднялась в 3,5 раза, и лот стал самой дорогой сделкой аукциона.

Организация стран – экспортеров нефти и страны, не входящие в картель, договорились сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне, несмотря на дефицит нефти на рынке и рост цен более чем на 20 % с начала 2021 года. После этих новостей цены на нефть резко пошли вверх.

Ровно год назад предыдущая сделка о сокращении добычи развалилась. Это обернулось обрушением нефтяных цен почти на 30 % и обвалом мировых фондовых рынков. Доходило до того, что стоимость нефти и вовсе уходила в минус. В конце года страны-участники ОПЕК+ согласились ужесточить условия соглашения по ограничению добычи. Дополнительные обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, добровольно снизившая добычу на миллион баррелей в сутки.

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NASA ВЗВИНТИЛО ЦЕНЫ НА ДОСТАВКУ ГРУЗОВ НА МКС