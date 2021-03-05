Новости экономики за 05.03.2021
Новости Беларуси. По чем с аукционного молотка уходят земельные участки вблизи столицы, и почему NASA взвинтило цены на доставку грузов на МКС?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВЫСОКИЙ СПРОС НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВБЛИЗИ МИНСКА СОХРАНЯЕТСЯ
Высокий спрос на земельные участки вблизи Минска сохраняется. По данным Минского областного центра инвестиций, основным фактором, определяющим ценность земельных участков, остается близость к столице и наличие коммуникаций.
На последний аукцион на торги были выставлены 27 лотов. Наибольший интерес вызвал участок в агрогородке Семково Папернянского сельсовета. Хоть и без коммуникаций, с начальной ценой в 40 тысяч рублей на лот претендовали 19 человек. В ходе торгов цена поднялась в 3,5 раза, и лот стал самой дорогой сделкой аукциона.
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СТАЛО ИЗВЕСТНО О РЕШЕНИИ ОПЕК+ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ
Организация стран – экспортеров нефти и страны, не входящие в картель, договорились сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне, несмотря на дефицит нефти на рынке и рост цен более чем на 20 % с начала 2021 года. После этих новостей цены на нефть резко пошли вверх.
Ровно год назад предыдущая сделка о сокращении добычи развалилась. Это обернулось обрушением нефтяных цен почти на 30 % и обвалом мировых фондовых рынков. Доходило до того, что стоимость нефти и вовсе уходила в минус. В конце года страны-участники ОПЕК+ согласились ужесточить условия соглашения по ограничению добычи. Дополнительные обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, добровольно снизившая добычу на миллион баррелей в сутки.
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NASA ВЗВИНТИЛО ЦЕНЫ НА ДОСТАВКУ ГРУЗОВ НА МКС
NASA повысило цены на коммерческую доставку грузов на Международную космическую станцию. Стоимость доставки одного килограмма груза выросла почти в семь раз – с трех до 20 тысяч долларов. Доставить груз обратно на Землю будет стоить от шести до 40 тысяч долларов.
В NASA пояснили, что с момента опубликования изначальной ценовой политики в июне 2019 года заметно вырос спрос на коммерческую и маркетинговую деятельность. Причем повышался он как со стороны традиционных аэрокосмических компаний, так и со стороны новых отраслей. Агентство считает, что старая ценовая политика уже не отражает стоимости использования его ресурсов.