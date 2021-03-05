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Европейские эксперты приняли позитивный отчёт по работе БелАЭС

05 марта 2021 17:00
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Новости Беларуси. Европейские эксперты по ядерной безопасности приняли первый позитивный отчет о выполнении своих рекомендаций на БелАЭС по итогам стресс-тестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские эксперты приняли позитивный отчёт по работе БелАЭС-1

В феврале эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности провели на площадке станции два дня. Проверяли надежность реактора на случай стихийных бедствий, а также техногенных аварий. Кроме того, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. Специалисты отметили, что на АЭС был достигнут прогресс в рассмотрении всех рекомендаций, касающихся семи приоритетных вопросов.

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# АЭС в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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