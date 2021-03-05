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ЕЭК просит Беларусь отказаться от обязательного перечня местных товаров в магазинах

05 марта 2021 17:04
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Новости Беларуси. ЕЭК просит Беларусь отказаться от обязательного ассортимента местных товаров в магазинах – этот принцип признан барьером на внутреннем рынке союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Претензии возникли не к самому перечню, а его содержанию, поскольку главное предназначение документа – продвижение белорусских товаров, что автоматически ущемляет все остальные, в том числе импортируемые с территории ЕЭК.

По итогам коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли были утверждены рекомендации по соблюдению Доктрины национальной продовольственной безопасности страны на ближайший год. Министерство предложило субъектам торговли поддерживать удельный вес отечественных продовольственных товаров в ассортименте на уровне не ниже 80 %. Например, выделять товары белорусского производства визуально.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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