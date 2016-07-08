Новости экономики 08.07.2016

Новости Беларуси. Новые правила для безработных. Сейчас обсуждают возможные изменения в декрете о тунеядстве. О том, кого могут освободить от уплаты налога на тунеядство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УСЛОВИЯ РАСПЛАТЫ

От налога могут освободить матерей с детьми до 10 лет, а также владельцев приусадебных участков, независимо от прописки. К слову, уже 9 миллиардов неденоминированных рублей собрала за полгода налоговая служба с тунеядцев. Всего к уплате предъявлено больше десяти миллиардов. В списке граждан, не участвовавших в финансировании госрасходов, около четырех тысяч человек. Всем им направлены извещения.

МОБИЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

За реализацию мобильных приложений и игр в Беларуси собираются брать налог. Пользователей этот факт не затронет, а вот распространителей подобного продукта с будущего года обяжут исполнять налоговые обязательства. В планах — использовать стандартную ставку в 20%. Инициаторы отмечают, что проработкой такого вопроса занимаются многие страны ЕС, а также Россия. Остается надеяться, что новшество не скажется на ассортименте рынка мобильных приложений.

ЦЕНА ДЕНОМИНАЦИИ

Сотни тонн купюр и 23 тысячи кассовых аппаратов. После проведения деноминации все это придется утилизировать. Проблему собираются решить в два этапа. Торговую аппаратуру ждут в организации, которая перерабатывает электротехнику. А вот старые деньги обещают тщательно измельчить, после чего уже непригодные купюры захоронят на специальном полигоне. К слову, и без учета деноминации, в Беларуси ежегодно утилизировалось около ста тонн ветхих банкнот.

Марина Демина, главный специалист Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Республики Беларусь:

Фактически мы надеемся, что до 1 октября вот эта замена произойдёт у нас. И просто то, что останется, спокойно вы можете и расплатиться, а потом, также без проблем, подойти в любое банковское отделение и спокойно поменять старые деньги на новые.

БУДЬ В КУРСЕ

Новые правила написания курса национальной валюты. Теперь в некоторых случаях обменники его указывают не за единицу, а за десятки и сотни. Дело в том, что после деноминации стоимость одной единицы многих иностранных валют, выраженная в белорусских рублях, слишком маленькая. Значения доходят до чисел с двумя-четырьмя нулями после запятой. В общем, еще один пункт с пометкой «будем привыкать».

На валютно-фондовой бирже сегодня состоялись очередные торги. Доллар стал дороже, но всего на три пункта. Евро подешевел на 11 сотых копейки. Российский рубль упал в цене еще серьезнее.