Николай Щёкин: «На территории Беларуси надо разворачивать спецоперацию»

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Нам надо привыкнуть к той мысли и принять ту мысль: мы живем в другой реальности. Все. Наверное, условно с этого дня эта бумажная империя США начинает уже постепенно рушиться. Это непростой процесс, очень непростой. Готовы ли мы? Здесь, конечно, производственники лучше знают, но одно могу сказать: за последние 26 лет Беларусь прошла серьезный концептуальный путь от импортозамещения, возрождения, развития села. И сделала все возможное, чтобы наш белорусский рубль был насыщен товаром, чтобы мы себя обеспечили продуктами питания и всем остальным. На прошлой неделе было два совещания у главы государства, в том числе и по сельскому хозяйству, и по СМИ. Вывод следующий: сейчас идет одна спецоперация военная в Украине, против нас спецоперацию развернул Запад, гибридную войну, но нам на территории Беларуси надо разворачивать спецоперацию по экономике. И прежде всего в сельском хозяйстве и в промышленности. Это должна быть во всех отношениях спецоперация.