Николай Щёкин: «На территории Беларуси надо разворачивать спецоперацию»
Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.
Кирилл Казаков, СТВ:
Какова судьба доллара?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Нам надо привыкнуть к той мысли и принять ту мысль: мы живем в другой реальности. Все. Наверное, условно с этого дня эта бумажная империя США начинает уже постепенно рушиться. Это непростой процесс, очень непростой. Готовы ли мы? Здесь, конечно, производственники лучше знают, но одно могу сказать: за последние 26 лет Беларусь прошла серьезный концептуальный путь от импортозамещения, возрождения, развития села. И сделала все возможное, чтобы наш белорусский рубль был насыщен товаром, чтобы мы себя обеспечили продуктами питания и всем остальным. На прошлой неделе было два совещания у главы государства, в том числе и по сельскому хозяйству, и по СМИ. Вывод следующий: сейчас идет одна спецоперация военная в Украине, против нас спецоперацию развернул Запад, гибридную войну, но нам на территории Беларуси надо разворачивать спецоперацию по экономике. И прежде всего в сельском хозяйстве и в промышленности. Это должна быть во всех отношениях спецоперация.
Алена Сырова, СТВ:
Что вы имеете в виду?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Начиная от того, что говорит Президент: каждый должен работать на своем месте ответственно. Это жесточайшая дисциплина, самодисциплина, контроль. Сейчас то время, когда расхолаживаться нельзя. И мы, наверное, где-то привыкли жить на широкую ногу. Надо где-то поужаться в экономических каких-то направлениях. То, о чем говорилось: в оптимизации, в СМИ, в экономике. Мы с этим столкнулись. Придется нам.
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