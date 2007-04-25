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Налоговая инспекция напоминает!

25 апреля 2007 11:04
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На 60 % увеличилось количество представленных деклараций о доходах по сравнению с тем же периодом прошлого года. В налоговые органы Беларуси уже представлено почти 290 тысяч расчетов о совокупном годовом доходе за прошлый год. Большая часть из них поступила от физических лиц. Большинство из отчитавшихся - минчане, а также налогоплательщики столичного региона.
Напомним, что срок подачи этих документов завершился 1 марта. Однако, подать уточненные декларации, а также внести любые изменения в ранее представленные без каких-либо санкций со стороны налоговых органов ещё можно до 15 мая.
# Экономика

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