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Надежда Ермакова: Возможны дни, когда курс будет резко укрепляться или резко падать

20 октября 2011 13:35
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Курсы иностранных валют, которые установлены 20 августа на бирже, станут официальными с 21 августа, и будут меняться по итогам следующих торгов. Национальный банк Беларуси прогнозирует общую тенденцию к укреплению курса белорусского рубля. Это отметила глава Нацбанка Надежда Ермакова.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Наверное, сказать, какой будет курс на 1 января 2012 года, не сможете ни вы, ни я, ни кто-то из великих аналитиков-экономистов, хотя из своих расчетов, которые мы составляем и до конца 2011 года, и на 2012 год, мы примерные расчеты делаем. Хотелось бы, чтобы белорусский рубль немного укрепился, но, ориентировочно, это будет, возможно, 7-8 тысяч рублей за доллар.

По подсчетам специалистов Нацбанка, установление единого курса повлияет на инфляцию в размере примерно 5%. Ведь в стоимость большинства товаров ранее уже был заложен в большей степени рыночный курс. При этом деноминацию в стране в этом году проводить не будут. Зато уже в начале 2012-го в обороте появится 200-тысячная купюра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

До конца этого года белорусские золотовалютные резервы пополнятся на 2,5 миллиарда долларов. Это деньги от продажи акций Белтрансгаза. Плюс – ожидаемый миллиард долларов кредита Сбербанка России и 440 миллионов долларов из Антикризисного фонда ЕвраЗЭС.

Надежда Ермакова предупредила: даже несмотря на это, курс доллара может колебаться в пределах 10%. Это нормально, так как предприятия-экспортеры получают валютную выручку не каждый день.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Есть налоговая неделя, где предприятиям требуются белорусские рубли, есть время, когда нужно платить зарплату, есть периоды, когда нужно покупать оборудование, а оно не так часто покупается. Равномерного прихода и расхода валюты и в страну, и на биржу нет, поэтому возможны дни, когда курс будет резко укрепляться или резко падать.
Он бы мог укрепиться и быстрее, но мы видим, что этого делать не нужно, так как завтра или послезавтра, когда начнется ноябрь, придет «Трансгаз» покупать валюту для расчетов, и появится потребность и курс может опять упасть.

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # Нацбанк Беларуси

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