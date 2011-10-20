Прямой эфир

Нацбанк: Новый официальный курс белорусского рубля увеличит инфляцию только на 5%, повысится квартплата

20 октября 2011 12:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По подсчетам специалистов Нацбанка, официальный курс белорусского рубля, установленный с 21 октября, повлияет на размер инфляции в размере примерно 5%, потому что уже ранее в основу этих цен в большей степени был заложен рыночный курс.

Предполагается, что цена на жилищно-коммунальные услуги для населения до конца года также будет повышена, потому что «за октябрь расчеты по энергоносителям пойдут уже с использованием нового курса валюты». Однако насколько заметным будет повышение, пока не сообщается – необходимо дождаться решения Правительства Беларуси по поводу роли государства в компенсации затрат на услуги ЖКХ для населения.     Об этом сообщила журналистам Надежда Ермакова, председатель Нацбанка Беларуси, передает ctv.by.  

Официальный курс белорусского рубля с начала года девальвирован на 189%, сообщила Надежда Ермакова.

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # Инфляция в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
20 октября 2011 12:28

Нацбанк: Курс доллара к 1 января 2012 года составит Br7-8 тыс. за $1

20 октября 2011 11:14

C 21 октября официальный курс доллара составит 8 680, евро - 11 900

20 октября 2011 07:41

Официальный курс белорусского рубля 21 октября существенно изменится