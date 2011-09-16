Нацбанк Беларуси не исключает резкого падения курса доллара на следующей неделе

Об этом в интервью телеканалу СТВ заявила председатель правления Нацбанка Беларуси Надежда Ермакова.

Это связывается с тем, что предприятиям необходимо будет уплатить налоги в рублях. Кроме этого в стране значительно возросло количество сдаваемой населением валюты.

Надежда Ермакова, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы думали, что он будет где-то девять, может, чуть больше девяти. Но от того, что он сложился на уровне 8 600, становится уютно, и появляется надежда на то, что пойдет еще ниже. Мы думаем, что он будет аккуратно-аккуратно идти ниже. А, может быть, даже где-то на следующей неделе он и резко пойдет вниз.

Следующая неделя – это налоговая неделя. И предприятиям будут нужны белорусские рубли для того, чтобы оплатить налоги в бюджет. Но как их получить? Надо продать валюту.

В первый день работать обменники по новому курсу начали после обеда и, естественно, народ аккуратно как-то, опасаясь еще, понес валюту. Если было где-то 3 млн за первый день куплено на чистой основе, то вчера уже в пять раз увеличилась покупка. За сегодняшний день еще больше будет увеличена покупка. Мы уже видим по отдельным регионам, что по третьему разу начали развозить белорусские рубли по обменникам.

Большое интервью с Надеждой Ермаковой о ситуации на валютном рынке Беларуси смотрите 17 сентября в общественно-политической программе «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» в 19.00.