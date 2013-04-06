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На месте автовокзала «Московский» будет построен многофункциональный комплекс

06 апреля 2013 17:05
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Новости Беларуси. «Белтрансгаз» построит многофункциональный комплекс на месте автовокзала «Московский». Соответствующий Указ  подписал Президент Беларуси.

Инвестпроект включает гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медцентр. Для строительства предоставят в аренду земельный участок площадью более 8 гектаров.

Инвестор возместит в бюджет Минска убытки в размере около 18 миллионов долларов, связанные со сносом сооружений автовокзала. Кроме того, перечислит средства на строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении проспекта Независимости и Филимонова, а также жилого дома для многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций # Государственная политика

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