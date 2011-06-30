На базе «МАЗа» и «Камаза» может быть создан холдинг большегрузных автомобилей

Рекордный рост ВВП, 112,5%, демонстрирует в этом году экономика Беларуси. Об этом заявил вице-премьер Владимир Семашко на совместном заседании обеих палат Национального собрания Беларуси.

Встречи депутатов с правительством в Овальном зале проходят регулярно – ровно раз в месяц. Причем в дискуссии принимают участие обе палаты Национального собрания.

Так совпало, что именно 30 июня – заключительный день работы весенней сессии Парламента. Поэтому депутаты сначала имели продолжительный разговор с вице-премьером и министрами, а после успели рассмотреть шесть законопроектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Семашко, который в Правительстве курирует промышленность и топливно-энергетический комплекс, рассказал депутатам о положении дел в реальном секторе экономики.

Большинство показателей демонстрируют положительную динамику. Почти все предприятия страны смогли адаптироваться к новому курсу национальной валюты. Экспорт растет быстрее, чем увеличиваются объемы импорта.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Темп роста ВВП, 112,5%, - это фантастика, как у Китая. В Европе – лишь 2%.

Рост экономики позволяет строить смелые планы по завоеванию зарубежных рынков. Владимир Семашко раскрыл планы правительства по размещению акций «БелАЗа» и «Беларуськалия» на одной из крупнейших фондовых бирж мира.

Что касается стоимости энергоресурсов, то с 2012 года цена газа должна существенно снизиться. Дело в том, что с 11 января будущего года начнет действовать новая формула в расчетах за углеводородное сырье. В ее основе – принцип равнодоходности.

Еще один из результатов сотрудничества с Россией – возможное создание автохолдинга на базе «МАЗа» и «Камаза», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Речь идет о создании холдинга большегрузных автомобилей. Будет называться «Росбелавто».

После разговора с представителями правительства депутаты приняли ряд законопроектов. Среди них – документ, который делает возможной регистрацию нового бизнеса через Интернет.

Сергей Семашко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Все это можно будет сделать не выходя из дома, из офиса. Передать то же самое заявление в электронном виде на портал Министерства юстиции.

Помимо этого парламентарии приняли ряд поправок к закону, который регламентирует отношения Беларуси с Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций (МАГИ). Эта международная организация теперь сможет страховать иностранные бизнес-проекты на территории Беларуси.

Николай Снопков, Министр экономики Беларуси:

Это будет, на наш взгляд, наиважнейший шаг Беларуси с точки зрения формирования комфортного инвестиционного поля.

Очередная сессия Парламента завершилась достаточно продуктивно. За несколько месяцев депутаты приняли более 80 законопроектов. Большая часть документов касалась сферы экономики.

Семашко: Беларусь рассчитывает на существенное снижение цены на газ с 2012 года