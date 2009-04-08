Минизаводы по самогоноварению в Беларуси растут как на дрожжах

Столичные оперативники провели рейд в Деревне Забродье Столбцовского района. Масштабы изготовленного в народных традициях спиртного напитка поразили своим размахом.Почти две тонны браги и 100 литров самогона изъяты у одного из местных жителей. На другом подворье – мутного напитка найдено чуть меньше: всего 70 литров и полторы тонны полуфабриката. Специальные рейды по пресечению самогоноварения проводятся регулярно. Тем не менее, минизаводы растут как на дрожжах.



– В январе по этим же адресам мы проводили первоначальный рейд. Первый раз мы туда ездили, и у этих же жителей было выявлено 4,5 тонны браги, – рассказал заместитель начальника отдела Московского РУВД Минска Олег БЕГУНОВ. – То есть, у них это налажено, как промысел и этим они себе зарабатывают на жизнь.