Министр экономики Беларуси: «Сегодня практически 47% экспорта формируется за счёт частного бизнеса»

Новости Беларуси. Меры поддержки бизнеса планируется включить в новую программу социально-экономического развития страны до 2025 года. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на церемонии награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших определили в номинациях «Успешный старт» и «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства» и сфере услуг. Впервые определили и самых эффективных индивидуальных предпринимателей. Несмотря на то, что год выдался непростым для бизнеса, организаторы получили заявок даже больше, чем в 2019 году. Победители изо всех регионов. Среди них и те, кто не просто выстоял в период пандемии, но и запустил благотворительные инициативы для борьбы с COVID.

Михаил Питков, директор ЗАО «Энерго Ремонт Сервис», победитель национального конкурса «Предприниматель года»: Мы ставку делаем – в основном это наш коллектив. Мы работаем под ключ, выполняем строительство объекта. Важность и ценность нашей организации в том, что мы сможем его построить за ограниченный бюджет. И тем самым выиграть тендер нам несложно. У нас нет там сверхприбылей, но стабильная загрузка персонала, достаточно высокая зарплата присутствует всегда.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: Сегодня практически 47 % экспорта формируется за счет частного бизнеса, 50 % ВВП – это частный бизнес, 60 % выручки – это частный бизнес. Поэтому государство делает упор на развитие бизнеса, и для этого разрабатываемые в проекте программы социально-экономического развития предполагаются и планируются меры, которые позволят не только создать благоприятные условия, но и оказать финансовую поддержку предпринимательству.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Это драйвер нашего экономического роста. И даже если посмотреть на сухую статистику, мы видим, как наш негосударственный сектор прибавляет в том же экспортном направлении. Поэтому это очень важно. Очень важно, что мы даже в этих непростых условиях, скажем, мы понимаем, о чем идет речь, можем людей отметить, поддержать и оценить.

Сегодня каждый третий рубль в бюджет поступает от предпринимателей – это без малого 8,5 миллиарда рублей. Частный сектор планируется вовлекать в такие перспективные сферы, как высокотехнологичная медицина, биотехнологии, точное земледелие и «умный город».